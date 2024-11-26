WP: Зеленский хочет убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ищет способы убедить избранного президента США Дональда Трампа, что поддержка Киева будет выгодна Соединенным Штатам. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

«В то время как Украина готовится к надвигающейся неопределенности из-за нового президента США, официальные лица и руководители предприятий на Украине придумывают способы убедить Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей», — пишет газета.

По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, власти Украины должны объяснить Трампу политические преимущества поддержки Украины. Он утверждает, что минимальное инвестирование в Киев сможет обнулить военный потенциал России и привести к доминированию США на мировой арене.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп заинтересовался двумя пунктами «плана победы» Зеленского: о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

Ранее названо обстоятельство, от которого зависит судьба Украины.