На территории СНГ необходимо полностью искоренить влияние западных некоммерческих организаций, в том числе поддерживаемых фондами американского инвестора Джорджа Сороса. Такое мнение в интервью Общественной Службе Новостей высказал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов.

«Наиболее важно сейчас эффективно бороться против всего этого внедрения западных ценностей и промывки мозгов. Россия в этом плане хороший пример для всех стран СНГ. Победив в информационной войне, мы эффективно законодательно ставим заслон всему прозападному деструктиву», — отметил Таймазов.

Он добавил, что эффективно противостоять западному влиянию можно путем консолидации народов на постсоветском пространстве. Хорошим примером, по его словам, является Союзное государство.

Весной 2024 года бизнесмен Константин Малофеев объявил о создании Фонда Царьград, который займется продвижением законопроектов, аналитических статей и исследований, которые «помогут качественно изменить облик России к лучшему».

Он напомнил, что в 1990-е годы печальную известность приобрела сеть Джорджа Сороса «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией), которая «писала конституции» целому ряду стран Восточной Европы, продвигая свои нарративы. По словам Малофеева, Фонд Царьград будет «анти-Соросом».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз в плену у Сороса.