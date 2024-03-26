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В России создали общественно-политический фонд, бросив вызов Соросу

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев объявил о создании Фонда Царьград

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев объявил о создании Фонда Царьград, который займется продвижением законопроектов, аналитических статей и исследований, которые «помогут качественно изменить облик России к лучшему». Он обратил внимание, что подобные структуры существуют на Западе, в том числе фонд американского инвестора Джорджа Сороса.

«На базе Института Царьграда был сформирован Центр стратегических разработок. Но в его деятельности как раз не хватало практической ценности. Учреждая Фонд Царьград, мы как раз переходим от теории к практике. К законодательной и аппаратной деятельности, к организации согласительных комиссий на уровне министерств, в которых мы могли бы принимать прямое участие», — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что прежде всего Фонд Царьград займется продвижением законодательных инициатив, направленных на реформирование миграционной политики.

Также Малофеев заявил об уходе из Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он напомнил, что будучи заместителем главы ВРНС, он посетил за прошлый год 40 регионов России. Кроме того, по его словам, было открыто 89 отделений Собора по всей стране, а также созданы специальные советы по соблюдению президентского указа о сохранении традиционных ценностей, с которыми сотрудничают администрации губернаторов и региональные Общественные палаты.

В планах у учредителя Tsargrad.tv сосредоточиться на работе и развитии телеканала.

Ранее Малофеев заявил, что в информационной войне между Россией и Западом произошел «ключевой перелом».

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