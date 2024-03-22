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Орбан заявил, что Евросоюз в плену у Сороса

Орбан заявил, что ЕС не ведет миролюбивую политику, так как в плену у Сороса

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не может проводить миролюбивую политику, так как находится в плену у американского бизнесмена Джорджа Сороса. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Комментируя позицию европейских лидеров по Украине, он заявил, что общественное мнение в странах ЕС склоняется в пользу партий, выступающих за мирное решение конфликта. Орбан подчеркнул, что главы государств это ощущают.

«Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса», — подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, представители Сороса оказывают серьезное влияние на европейскую политику, так как он выстраивал свою сеть по влиянию последние 30 лет.

Орбан также отметил, что простые европейцы смогут дать оценку выступающим за продолжение конфликта политикам на предстоящих выборах в Европарламент.

До этого он заявил, что Венгрия должна получить больше влияния в Евросоюзе, чтобы сохранить свободу и суверенитет.

«Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель», — сказал Орбан, выступая на мероприятии, посвященном годовщине венгерской революции 1848 года.

Ранее Орбан раскрыл, когда Запад может отправить войска на Украину.

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