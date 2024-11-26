Помощник президента Ушаков сообщил, что держит связь со своим немецким коллегой

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что регулярно созванивается с помощником канцлера ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, лидеры двух стран, Владимир Путин и Олаф Шольц, договорились о таком взаимодействии во время телефонного разговора.

«О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону <...> Что, собственно, мы периодически и делаем», — поделился помощник российского президента.

До этого политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт говорил, что у канцлера Германии Олафа Шольца было несколько мотивов для того, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Первый из них — демонстрация того, что он в принципе может разговаривать с Москвой.

Второй момент — Шольц пытался выдвинуть Москве определенные условия и таким образом набрать себе внутриполитические очки, добавил эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.