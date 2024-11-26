Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник президента Ушаков сообщил, что держит связь со своим немецким коллегой

Ушаков заявил, что регулярно созванивается со своим немецким коллегой

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что регулярно созванивается с помощником канцлера ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, лидеры двух стран, Владимир Путин и Олаф Шольц, договорились о таком взаимодействии во время телефонного разговора.

«О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону <...> Что, собственно, мы периодически и делаем», — поделился помощник российского президента.

До этого политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт говорил, что у канцлера Германии Олафа Шольца было несколько мотивов для того, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Первый из них — демонстрация того, что он в принципе может разговаривать с Москвой.

Второй момент — Шольц пытался выдвинуть Москве определенные условия и таким образом набрать себе внутриполитические очки, добавил эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами