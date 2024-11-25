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Политолог объяснил, что побудило Шольца позвонить Путину

Политолог Бовт: Шольц позвонил Путину, чтобы набрать внутриполитические очки

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Global Look Press/РИА Новости

У канцлера Германии Олафа Шольца было несколько мотивов для того, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Первый из них — демонстрация того, что он в принципе может разговаривать с Москвой. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Это на случай, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выборы проиграет. <...> И Христианско-демократическому и Христианско-социальному союзу (ХДС/ХСС) нужно будет формировать новое правительство. То есть, возможно, придется пойти на большую коалицию с участием СДПГ. И вот уже есть такой переговорщик с Москвой. Хотя Шольц канцлером больше не будет», — пояснил Бовт.

Второй момент — Шольц пытался выдвинуть Москве определенные условия и таким образом набрать себе внутриполитические очки, добавил эксперт.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Шольц пообещал немцам удержать Германию от войны с Россией.

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