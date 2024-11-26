Кандидатов на посты при Трампе проверит ФБР после его инаугурации

Кандидаты на посты в администрации при избранном президенте США Дональде Трампе пройдут проверку ФБР после его инаугурации, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Все выбранные на пост членов кабинета чиновники... пройдут проверку ФБР только после того, как новая администрация возглавит бюро и на ключевые позиции будут утверждены ее собственные чиновники», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что таким образом команда Трампа не получит засекреченные сводки до января.

До этого газета Politico писала, что избранный президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями при выстраивании внешнеполитического курса страны из-за возросшего влияния России, Китая, Индии и КНДР. Авторы подчеркивают, что Трампу будет весьма сложно выполнить свои предвыборные обещания на внешнеполитической арене.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.