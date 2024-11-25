Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями при выстраивании внешнеполитического курса страны из-за возросшего влияния России, Китая, Индии и КНДР. Об этом пишет Politico.

Газета указывает, что Трампу будет весьма сложно выполнить свои предвыборные обещания на внешнеполитической арене.

«Проблема в том, что даже в свой первый президентский срок Трамп потерпел неудачу в попытках заключить успешные соглашения с Китаем, Ираном и Северной Кореей. А за четыре года, прошедших с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир сильно изменился», — говорится в статье.

Кроме того, быстрое завершение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке представляется Politico маловероятным. В частности, после того, как Байден разрешил наносить удары по территории РФ американскими ракетами, был сделан «еще один шаг по лестнице эскалации, и никто не знает, к чему это приведет».

25 ноября в Кремле заявили, что действия уходящей администрации президента США Джо Байдена лишь усугубляют ситуацию на Украине.

В тот же день стало известно, что Трамп может начать переговоры по Украине уже до конца 2024 года из-за опасений, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер.

Ранее в США заявили, что Байден подталкивает мир к началу ядерного конфликта.