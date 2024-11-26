Британский посол прибыл в МИД России

Британский посол в России Найджел Кейси приехал в здание МИД России после вызова со стороны российского дипломатического ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента на Смоленской площади.

Прибывший дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов и направился сразу в здание МИД. Причиной вызова Кейси в МИД России стала деятельность сотрудника британской дипмиссии, подозреваемого в шпионаже.

В последний раз британского посла вызывали в МИД России в мае. Тогда Кейси был вызван в министерство иностранных дел из-за заявлений главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Российская сторона призвала Лондон задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Великобритании и незамедлительно опровергнуть «воинственные провокационные» заявления Кэмерона.

До этого посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России.

Ранее Илон Маск назвал Великобританию тираническим полицейским государством.