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Польша закупила сотни тысяч винтовок с серьезными дефектами

Польская армия закупила 200 тысяч винтовок с серьезными дефектами

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Shutterstock

Министерство обороны Польши с 2017 года закупило около 200 тыс. винтовок Grot, имеющих серьезные дефекты. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

По информации портала, проблемы с использованием этого оружия были зафиксированы еще в марте 2023 года сотрудниками антитеррористического подразделения GROM, а также в 2017 году экспертами военной жандармерии, проводившими испытания этих винтовок.

По итогам испытаний стало известно, что некоторые детали ломались в руках, кучность стрельбы была низкой, металлические детали ржавели и перегревались. Во время проводимых тестов одна из пяти таких винтовок не могла произвести выстрел, пишет здание.

Несмотря на дефекты и на отсутствие сертификата, в 2017 году тогдашний глава Минобороны Антони Мачеревич распорядился закупить 53 тыс. таких винтовок для польской армии стоимостью в 500 млн злотых (около $125 млн). В сентябре 2022 г. партию из 10 тыс. винтовок Grot отправили на Украину.

До этого в МИД Польши призвали передать Украине оружие для ударов по РФ.

Ранее в Польше назвали государственной изменой отправку оружия на Украину.

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