Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить ВСУ к конфликту с Россией. Такое мнение он высказал в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Он указал, что Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что обучение ВСУ на Западе не отвечает требованиям конфликта. Бо считает, что опыт армий стран Запада неприменим для конфликта в Европе. Там привыкли к совершенно другому типу военных действий, когда противник не обладает высокими технологиями, подчеркнул эксперт.

«Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам», — отметил Бо.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ в ходе боевых действий несут очень большие потери. Меркурис уверен, что страны Запада лихорадочно пытаются предпринять какие-нибудь меры. Им приходится идти на отчаянные шаги и поставлять Киеву все подряд без всякой конкретной цели, резюмировал Меркурис.

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