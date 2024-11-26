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Экс-советник НАТО заявил, что Западу не удалось подготовить ВСУ к конфликту

Полковник Бо: Западу не удалось подготовить ВСУ к конфликту должным образом

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить ВСУ к конфликту с Россией. Такое мнение он высказал в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Он указал, что Владимир Зеленский неоднократно жаловался, что обучение ВСУ на Западе не отвечает требованиям конфликта. Бо считает, что опыт армий стран Запада неприменим для конфликта в Европе. Там привыкли к совершенно другому типу военных действий, когда противник не обладает высокими технологиями, подчеркнул эксперт.

«Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам», — отметил Бо.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ в ходе боевых действий несут очень большие потери. Меркурис уверен, что страны Запада лихорадочно пытаются предпринять какие-нибудь меры. Им приходится идти на отчаянные шаги и поставлять Киеву все подряд без всякой конкретной цели, резюмировал Меркурис.

Ранее Европу призвали готовить войска к отправке на Украину после возвращения Трампа.

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