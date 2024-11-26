Европу призвали готовить войска к отправке на Украину после возвращения Трампа

Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала призвал европейские страны рассмотреть возможность отправки войск на территорию Украины на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Bild.

Масала заявил о необходимости готовиться к сценарию, при котором Соединенные Штаты полностью прекратят помощь Киеву. В таком случае Европе нужно быть готовой к созданию коалиции, которая сможет отправить войска на территорию Украины.

Масала подчеркнул, что Франция, Великобритания и Польша активно обсуждают такое развитие событий, в то время как Германия пока дистанцируется от этого вопроса. В то же время он заметил, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен вернуть страну в ряды ключевых игроков.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. По информации издания, обсуждения между Великобританией и Францией носят засекреченный характер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может сказать, насколько сообщения о готовности некоторых стран ЕС направить свои войска на Украину соответствуют действительности.

Ранее Зеленский выступил с очередной просьбой к Западу.