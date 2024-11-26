Макрона заподозрили в планах передать Украине ядерное оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон стоит за разработкой плана по передаче Украине ядерного оружия. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Создателем этого плана является Макрон, и часть команды Байдена к этому плану склоняется. Это [передача ЯО] будет расцениваться как попытка государственного переворота в США, тогда Байдена, конечно, будут обвинять. Возможно и восстание», — сказал Марков.

Он допустил, что Байден действительно может передать Украине ядерное оружие, поскольку часть его команды таким образом постарается не допустить избранного президента США Дональда Трампа.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег западные страны от попыток дать Украине ядерное оружие. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Ранее в Совфеде раскрыли судьбы США в случае передачи ядерного оружия Украине.