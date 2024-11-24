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Медведев предостерег Запад от попыток дать Украине ядерное оружие

Медведев: Европа понесет неприемлемый ущерб, если продолжит поддержку конфликта

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Европа может столкнуться с неприемлемым ущербом от удара гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», если не прекратит поддержку текущего конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев также предостерег США от предоставления Украине ядерного оружия. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Накануне Медведев заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится без издержек для всего мира, если Североатлантический альянс перестанет его раздувать.

Ранее в Совфеде предсказали последствия возвращения Украине ядерного оружия.

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