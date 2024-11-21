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В НАТО объяснили, почему помогают Киеву

В НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия

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Yves Herman/Reuters

Государства — члены НАТО оказывают помощь Украине не из милосердия, а ради собственных стратегических интересов. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге в интервью El Mundo.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину. Не потому, что это вопрос милосердия, а потому, что [это] в стратегических интересах [НАТО]», — сказал он.

Руге заявил, что НАТО должно помочь Украине добиться победы. Он также напомнил, что у альянса есть сотни тысяч военных, готовых поддерживать стабильность в Восточной Европе.

Тем временем украинские политики продолжают требовать от НАТО не только военной помощи, но и полноценного членства в альянсе. Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина может согласиться на заморозку конфликта, но только в обмен на гарантии безопасности, включающие членство Киева в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что вступление в НАТО жизненно важно для Украины.

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