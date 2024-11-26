В Европе придумали «новый метод» предоставления помощи Украине

Европа не имеет возможности произвести достаточно вооружения для передачи его Украине, поэтому Брюссель дает Киеву деньги, чтобы Украина делала это сама. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Европейские союзники Украины, изо всех сил пытающиеся произвести достаточно оружия для военных нужд Киева, пробуют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в рамках нового подхода европейцы финансируют украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства необходимого вооружения для ВСУ.

Как пишет WSJ, официальные лица говорят, что новый подход позволит Киеву приобретать оружие быстрее и в большем количестве.

До этого глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы.

Писториус подчеркнул, что российско-украинский конфликт «уже не является региональным, а приобрел международное измерение».

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