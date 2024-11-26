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В СВР заявили о нежелании России замораживать конфликт на Украине

Нарышкин: РФ отвергает варианты замораживания конфликта на Украине

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Кадр из видео/Россия 1

Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на  Украине, в том числе по корейскому сценарию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ  Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и  разведслужб государств  — участников СНГ.

«Если говорить о дискуссиях и предложениях в  отношении замораживания конфликта, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта», — сказал он.

До этого Нарышкин заявлял, что попытки некоторых стран НАТО разрешить наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не будут проигнорированы. РФ обязательно подготовит равносильный ответ на подобные меры.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Решение об ударе в ответ на разрешение бить западным оружием по военным объектам в Курской области.

Ранее в СВР назвали мотивы украинских терактов на территории России.

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