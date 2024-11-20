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В РФ заявили, что разрешения наносить удары в глубь страны не останутся без ответа

Нарышкин: попытки НАТО разрешить бить по территории РФ не останутся без ответа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Попытки некоторых стран НАТО разрешить наносить удары вглубь России не останутся без ответа, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.

«Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными», — подчеркнул Нарышкин.

Он уточнил, что в настоящее время происходит исторический подъем евразийского региона, а «попытки Запада сеять хаос и раздор ... только укрепляют решимость России и ее региональных партнеров навести порядок».

Нарышкин добавил, что формирование евразийской архитектуры безопасности является наиболее осмысленным выходом из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты.

До этого Нарышкин заявлял о негативном влиянии США на Армению.

По его словам, государственный департамент США начал работу по ускорению в Армении процесса окончательной переориентации на прозападный формат развития и настойчиво толкает республику к самоуничтожению.

Ранее аналитик Коротченко рассказал о роли СВР в спецоперации.

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