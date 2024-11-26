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Военный эксперт назвал безответственными слова Бауэра об ударах по России

Военэксперт Артамонов: слова Бауэра об ударах по РФ являются безответственными

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NTB/Lise Aserud/Reuters

Военный эксперт Александр Артамонов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о необходимости нанести превентивные удары по России. Специалист назвал эти слова несерьезными, поскольку для того, чтобы атаковать, надо быть уверенным, что «не прилетит» в ответ.

«Бауэр делает безответственные хулиганские заявления — само собой, разумеется, нанести удары так, чтобы мы об этом не узнали, невозможно», — сказал Артамонов.

Он добавил, что Бауэр, вероятно, перепутал эпоху. США привыкли воевать с теми странами, которые не в состоянии ответить. В случае с Россией ответ будет сокрушительным, подчеркнул эксперт.

25 ноября Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт. Он сказал, что альянсу нужно сформировать алгоритм атак на российские системы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бауэра, предположила, что в НАТО, «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину» РФ.

Ранее в НАТО призвали бизнес готовиться к военному сценарию.

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