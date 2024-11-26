Минниханов провел встречу с главой ФНС России

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. Об этом сообщает «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Встреча прошла в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани.

В ходе беседы Минниханов и Егоров обсудили вопросы создания условий для удобного и прозрачного ведения бизнеса в Татарстане, участие региона в проектах, касающихся налогообложения, а также развитие сотрудничества между местным правительством и ФНС.

В пресс-службе Минниханова уточнили, что Егоров прибыл в Казань с рабочим визитом для участия в расширенном заседании коллегии ФНС и панельной дискуссии «ФНС России — вместе создавая будущее».

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