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Минниханов провел встречу с главой ФНС России

Раис Татарстана Минниханов провел встречу с главой ФНС России Егоровым в Казани

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. Об этом сообщает «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Встреча прошла в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани.

В ходе беседы Минниханов и Егоров обсудили вопросы создания условий для удобного и прозрачного ведения бизнеса в Татарстане, участие региона в проектах, касающихся налогообложения, а также развитие сотрудничества между местным правительством и ФНС.

В пресс-службе Минниханова уточнили, что Егоров прибыл в Казань с рабочим визитом для участия в расширенном заседании коллегии ФНС и панельной дискуссии «ФНС России — вместе создавая будущее».

В ноябре директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова рассказывала, что в Татарстане растет число соискателей, однако на рынке труда сохраняется острая нехватка представителей рабочих профессий.

Ранее были названы самые необычные вакансии октября.

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