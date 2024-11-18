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В Татарстане рассказали о ситуации на рынке труда

Специалист Султанова: в Татарстане растет число соискателей

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане растет число соискателей, однако на рынке труда сохраняется острая нехватка представителей рабочих профессий. Об этом «Реальному времени» рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее словам, в целом конкуренция в России составляет 3,9 резюме на вакансию, что является самым высоким показателем с начала 2024 года. При этом в Татарстане фиксируется умеренная конкуренция.

«По итогам октября она составила 4 резюме на вакансию, но заметим, что это нижняя граница нормы. Если брать среднее значение за 10 месяцев, то конкуренция уже составляет 3,5 резюме на вакансию, а это говорит о дефиците кадров», — уточнила Султанова.

Острый дефицит сотрудников фиксируется в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, а также среди рабочего персонала. Кроме того, нехватка кадров наблюдается в сфере продаж, транспорта, логистики и перевозок, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, туризма и производства.

В конце октября эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сообщили, что во втором квартале в России не хватало 2,7 млн человек для заполнения всех свободных вакансий. Больше всего требовались специалисты из сферы обрабатывающего производства. К концу июля на рынке труда было открыто порядка 400 тыс. соответствующих вакансий.

Ранее были названы самые необычные вакансии октября.

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