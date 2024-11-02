Названы самые необычные вакансии октября

Одной из самых необычных вакансий октября стала «фея праздника». В ее обязанности входит общение с клиентами, поддержание радостной атмосферы во время мероприятий, а также контроль тайминга и помощь актерам и декораторам. Зарплата «феи» — 60-80 тыс. рублей. Об этой и других интересных предложениях на рынке рассказали эксперты hh.ru, передает «Лента.ру».

Одна из финансовых компаний в октябре искала к себе в штат «финансового волшебника» для ведения «захватывающих телефонных баталий с клиентами». Соискателю готовы предложить супергеройский костюм и зарплату от 80 до 150 тыс. рублей в месяц.

Еще одно агентство находилось в поиске «настоящего волка продаж с Дзержинского-стрит» для закрытия сделок по телефону. Зарплатное предложение в вилке от 50 до 130 тыс. рублей.

В России свободными остаются порядка 2,7 млн вакансий. Отношение численности требуемых сотрудников к количеству уже работающих составляет 8,3%, что является историческим рекордом.

Ранее россияне возмутились зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов.