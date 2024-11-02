Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые необычные вакансии октября

hh: в октябре российские работодатели искали «фею праздника» и «волка продаж»

close
Freepik.com

Одной из самых необычных вакансий октября стала «фея праздника». В ее обязанности входит общение с клиентами, поддержание радостной атмосферы во время мероприятий, а также контроль тайминга и помощь актерам и декораторам. Зарплата «феи» — 60-80 тыс. рублей. Об этой и других интересных предложениях на рынке рассказали эксперты hh.ru, передает «Лента.ру».

Одна из финансовых компаний в октябре искала к себе в штат «финансового волшебника» для ведения «захватывающих телефонных баталий с клиентами». Соискателю готовы предложить супергеройский костюм и зарплату от 80 до 150 тыс. рублей в месяц.

Еще одно агентство находилось в поиске «настоящего волка продаж с Дзержинского-стрит» для закрытия сделок по телефону. Зарплатное предложение в вилке от 50 до 130 тыс. рублей.

В России свободными остаются порядка 2,7 млн вакансий. Отношение численности требуемых сотрудников к количеству уже работающих составляет 8,3%, что является историческим рекордом.

Ранее россияне возмутились зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами