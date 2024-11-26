Политолог раскрыл, на что могут пойти демократы, чтобы лишить Трампа власти

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, на что может пойти Демократическая партия США, чтобы не допустить избранного американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. По его мнению, демократы могут попытаться сорвать инаугурацию 47-го президента в январе.

«Допустим, сейчас очень резко осложнятся отношения между Россией и Соединенными Штатами, либо между Россией и коллективным Западом. В таком случае демократы могут постараться ввести в США военное положение. В Америке, кстати, этот вопрос уже отрабатывался», — отметил Васильев.

Он добавил, что демократы могут в любой момент приостановить действие Конституции США, чтобы отсрочить инаугурацию Трампа.

Как считает директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире.

По его мнению, основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. Первый шаг на пути к этому уже был сделан, когда Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ранее в Госдуме заявили, что до истечения полномочий Байдена напряженность будет нарастать.