Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что у человечества появился шанс построить мировую структуру с множеством центров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем необратимое, хотя и не лишенное рисков, движение однополярного миропорядка к многополярности. У человечества есть шанс сформировать международную архитектуру, которой, вероятно, еще никогда не существовало... это уникальный момент истории», — отметил Нарышкин.

При этом в мире как никогда остро ощущается «запрос на разнообразие, суверенитет и самобытность», подчеркнул глава СВР.

До этого Нарышкин говорил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведывательная служба MI-6 рассчитывают использовать формирование «полк имени Калиновского» для дестабилизации в Белоруссии.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.