В КНР прокомментировали санкции Евросоюза против китайских компаний

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Евросоюз (ЕС) прибегает к двойным стандартам, вводя санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями. Так дипломат на брифинге прокомментировала планы ЕС ввести новые ограничения против китайского бизнеса за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

Мао Нин отметила, что сейчас большинство стран, включая Европу и США, ведут торговлю с Россией, и Китай призывает европейскую сторону «не применять двойные стандарты».

«Штатные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не направлены против кого-либо и не должны подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон», — сказала дипломат.

26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину. По информации журналистов, под ограничения могут попасть фирмы, ранее санкционированные США и Великобританией.

Ранее европейские и американские авиакомпании сократили рейсы в Китай.