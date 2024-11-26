Европейские и американские авиакомпании сокращают рейсы в Китай

Европейские и американские авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, отмена рейсов из Европы в Китай связана с ростом денежных и временных затрат на их совершение. В частности, количество рейсов в КНР уже решили сократить авиакомпании Finnair, SAS, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic.

Сокращение рынка авиаперевозок в Китай началось еще во время пандемии COVID-19, но с введением Россией ограничений по использованию ее воздушного пространства ситуация усугубилась.

«Время полета увеличилось на 10–40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа», — поделилась с РИА Новости директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц говорил, что европейская авиационная отрасль оказалась в сложной ситуации из-за санкций Евросоюза, запрещающих российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Европы.

Ранее власти РФ пообещали вернуться к созданию пассажирских сверхзвуковых самолетов.