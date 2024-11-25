Возле здания парламента Грузии разместили спецтехнику МВД

Министерство внутренних дел Грузии усилило охрану здания парламента в Тбилиси, рядом с которым проходит оппозиционный митинг. На место были направлены дополнительные силы и спецтехника, сообщает ТАСС.

На площади находятся водометы, автобусы и эвакуаторы для автомобилей. Митингующие, которые с вечера 24 ноября проводят акции на проспекте Руставели, решили остаться на улице и ночевать в палатках прямо на проезжей части. Они недовольны результатами прошедших парламентских выборов и требуют их непризнания. На данный момент обстановка на улице остается спокойной.

24 ноября МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ранее грузинский эксперт предрек скорое угасание протестов в Тбилиси.