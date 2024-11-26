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Глава ФСБ заявил, что Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов

Глава ФСБ Бортников: Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников на встрече с коллегами из СНГ в Москве, передает РИА Новости.

«Серьезное беспокойство вызывают нарастающие усилия западников по будированию националистических и ксенофобских настроений в странах СНГ, искажению общей истории, политизации проблемы миграции», — сказал Бортников.

По его словам, таким образом Западом «культивируется почва» для разобщения России с ее странами-соседями, насаждения экстремистских и террористических идей.

По мнению Бортникова, США и их союзники хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу.

Также глава ФСБ заявил, что команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Бортников считает, что основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде избранного президента США Дональда Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. По его словам, первый шаг на пути к этому уже был сделан, когда Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ранее мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться в России.

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