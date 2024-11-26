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В НАТО не ждут продуктивной встречи с Киевом по «Орешнику»

РИА Новости: НАТО не ждет значимых результатов от встречи с Киевом по «Орешнику»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В НАТО не ждут значимых результатов от встречи с украинскими властями после применения «Орешника» Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press.

Отмечается, что встреча постоянных представителей государств — членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе с представителями Украины состоится во вторник. Главной темой встречи станет обсуждение последствий применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Днепропетровске.

«Максимум, что ожидается, — это подтверждение прежнего заявления НАТО о том, что развертывание Москвой нового вооружения не «удержит союзников по НАТО от оказания Украине поддержки», — говорится в сообщении агентства.

До этого верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье говорил, что Европа проиграет гонку вооружений, если оставит положение дел в сфере обороны стран региона нетронутым.

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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