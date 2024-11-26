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В НАТО рассказали, почему Европа проиграет гонку вооружений

Адмирал Вандье: следуя нынешним правилам, Европа проиграет гонку вооружений

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French Army/AP

Европа проиграет гонку вооружений, если оставит положение дел в сфере обороны стран региона нетронутым. Такое мнение газете Politico высказал Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье.

«Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она сегодня навязала себе», — подчеркнул адмирал.

По мнению французского военного, Европе необходимо выделять больше денежных средств на вооружение и нужды обороны. Вандье считает, что увеличение трат на нужды вооруженных сил до 3% от ВВП стран Европы будет обсуждаться в ближайший год.

До этот Вандье говорил, что в Европе не любят идти на риск, поэтому регион испытывает проблемы с модернизацией своих вооруженных сил.

По словам Вандье, в Брюсселе в этой связи юридически ограничивают возможности для модернизации вооруженных сил и разработку новых типов оружия.

Ранее глава НАТО признал сложное положение Украины на фронте.

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