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В НАТО рассказали, почему Европа испытывает проблемы с вооруженными силами

Адмирал Вандье: нежелание европейцев рисковать мешает модернизации сил Европы

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Yves Herman/Reuters

В Европе не любят идти на риск, поэтому регион испытывает проблемы с модернизацией своих вооруженных сил. Такое мнение высказал Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье, пишет газета Politico.

«Их (американцев. – прим. ред.) энтузиазм и способность идти на риск имеют основополагающее значение. В Европе мы не рискуем», – отметил военный.

По словам Вандье, в Брюсселе в этой связи юридически ограничивают возможности для модернизации вооруженных сил и разработку новых типов оружия.

До этого бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» изменили баланс сил в мире в пользу России, так как США не обладают подобным оружием.

По его словам, американская сторона испытывает проблемы с разработкой собственного гиперзвукового оружия. Это означает сдвиг в стратегическом балансе между Востоком и Западом.

Ранее глава НАТО признал сложное положение Украины на фронте.

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