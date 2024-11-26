Меркель раскрыла, как Германия помогла избежать войны с Россией в 2008 году

Запад увидел бы начало военного конфликта намного раньше, если бы на саммите НАТО 2008 года было бы принято решение о вступлении Украины в альянс. С таким заявлением в беседе с «Би-би-си» выступила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы увидели бы военный конфликт еще раньше (если бы Германия не выступила против вступления Украины в НАТО в 2008 году. – прим. ред.)», — подчеркнула она.

По словам Меркель, в 2008 году было очевидно, что президент России Владимир Путин не будет «стоять и смотреть» на процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс.

До этого Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России, оценив его как «пугающий».

Она призвала страны Запада не поддаваться страху, однако признать, что Россия, наряду с Соединенными Штатами, является крупнейшей ядерной державой. Меркель также призвала делать все возможное, чтобы избежать ядерного конфликта.

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