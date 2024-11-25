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Меркель заявила о «пугающем» ядерном потенциале России

Меркель призвала Запад помнить о пугающем ядерном потенциале России

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Markus Schreiber/AP

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России, оценив его как «пугающий». Об этом она заявила в интервью «Би-би-си».

Она призвала страны Запада не поддаваться страху, однако признать, что Россия, наряду с Соединенными Штатами, является крупнейшей ядерной державой. Меркель также призвала делать все возможное, чтобы избежать ядерного конфликта.

20 ноября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад настороженно встретил заявление президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.

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