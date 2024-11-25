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Министр обороны Германии рассказал о дальнейшей поддержке оборонной промышленности Украины

Писториус: страны Европы продолжат поддерживать оборонную промышленность Украины

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Lisi Niesner/Reuters

Европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы, заявил руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление министр сделал после встречи с главами оборонных ведомств Италии, Франции, Великобритании и Польши. Они собрались, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на выборах президента США, а также согласовать свои действия.

Писториус подчеркнул, что российско-украинский конфликт «уже не является региональным, а приобрел международное измерение».

Министр обороны Германии добавил, что цель европейских государств состоит в том, чтобы Украине «смогла действовать с позиции силы».

21 ноября сообщалось, что власти Норвегии направят 500 млн норвежских крон (примерно $45,3 млн) на поддержку оборонной промышленности Украины.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам отметил, что эти средства будут использованы для ускорения производства оружия и военной техники в Украине.

Ранее в НАТО объяснили, почему помогают Киеву.

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