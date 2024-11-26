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Стало известно, почему США могут сделать «шаг назад» по Украине

Турецкий политик Перинчек: США сделают шаг назад по Украине из-за провалов ВСУ

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США пересмотрят свою стратегию по Украине, сделав «шаг назад» в этом вопросе, поскольку украинский кризис становится тяжелым бременем для Вашингтона на фоне успехов ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политик Догу Перинчек.

«Необходимо понять, что следующей администрации Белого дома необходимо пересмотреть (позицию. – прим. ред.) по Украине», – отметил он.

По словам политика, ВСУ терпят крупные неудачи на Донбассе, в связи с чем Украина постепенно становится тяжелым грузом для Соединенных Штатов. В этой связи, подчеркнул Перинчек, США нужно сделать «шаг назад» в их политике по Украине.

24 ноября сообщалось, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее ВС РФ поразили позиции украинского штурмбата «Шквал» в ДНР.

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Операция на Украине
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