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На Украине обратили внимание на слова Зеленского, за которые его могли бы посадить

Депутат Рады Дмитрук: за слова о Крыме Зеленского еще недавно бы посадили

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Yves Herman/Reuters

За недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии сил у Украины вернуть Крым еще несколько месяцев назад могли бы лишить свободы. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории… можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать… это была бы тюрьма», — подчеркнул он.

Радикалы вовсе еще недавно на Украине могли бы лишить жизни за подобные высказывания, добавил парламентарий.

20 ноября Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что Украина потеряла Крым навсегда, возможности повторной украинизации нет. По мнению Константинова, никаких реальных планов вернуть Крым у украинских властей нет, поскольку они понимают, что потеряли его еще в 2014 году.

Ранее на Западе предупредили Украину о возможности потери всех восточных земель.

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