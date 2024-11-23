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В Крыму заявили, что полуостров навсегда потерян для Украины

Глава крымского парламента Константинов: повторная украинизация Крыма исключена

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PredragLasica/Shutterstock/FOTODOM

Украина потеряла Крым навсегда, возможности повторной украинизации нет. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть полуостров под контроль Украины «дипломатическим путем».

По мнению Константинова, никаких реальных планов вернуть Крым у украинских властей нет, поскольку они понимают, что потеряли его еще в 2014 году.

«Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал он.

Глава местного парламента подчеркнул, что «все прекрасно знают, что крымчане всесторонне и полностью на стороне РФ».

«Если раньше крымская пророссийскость выглядела умозрительно, как симпатия, то после Крымской весны — это наш выбор. Мы готовы его отстаивать», — заключил Константинов.

20 ноября Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года.

Ранее на Западе предупредили Украину о возможности потери всех восточных земель.

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