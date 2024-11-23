В Крыму заявили, что полуостров навсегда потерян для Украины

Украина потеряла Крым навсегда, возможности повторной украинизации нет. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть полуостров под контроль Украины «дипломатическим путем».

По мнению Константинова, никаких реальных планов вернуть Крым у украинских властей нет, поскольку они понимают, что потеряли его еще в 2014 году.

«Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал он.

Глава местного парламента подчеркнул, что «все прекрасно знают, что крымчане всесторонне и полностью на стороне РФ».

«Если раньше крымская пророссийскость выглядела умозрительно, как симпатия, то после Крымской весны — это наш выбор. Мы готовы его отстаивать», — заключил Константинов.

20 ноября Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года.

Ранее на Западе предупредили Украину о возможности потери всех восточных земель.