Штаб Харрис просит денег на привлечение Трампа к ответственности

Штаб вице-президента США Камалы Харрис, проигравшей на выборах президента, собирает деньги, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа во время его президентского срока. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на рассылку штаба.



«Реальность в том, что нам нужен новый поток пожертвований, чтобы продолжить строить фундамент для ресурсов, необходимых для привлечения Трампа к ответственности на протяжении следующих четырех лет», — говорится в сообщении.

Для этой цели штаб Харрис просит пожертвовать от $50.

Газета The New York Times писала, что за свою сверхсжатую 15-недельную президентскую кампанию кандидат от демократов потратила $1,5 млрд.

Как отмечает NYT, Харрис не жалела средств на «охоту» за избирателями и тратила кучу денег на рекламу влиятельных лиц в соцсетях, на митинги, а также на концерты знаменитостей и даже шоу с использованием дронов.

По данным New York Post, ее штаб должен не менее $20 млн.

Ранее Трамп потребовал миллиарды долларов от СМИ за критику.