Комик Джо Роган во время эфира своего подкаста обвинил президента Украины Владимира Зеленского и действующего главу Белого дома Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против России. Его слова передает РИА Новости.

Ведущий подчеркнул, что беспокоится из-за того, что «они пускают ракеты вглубь России».

«Зеленский говорит, что Владимир Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую войну», — сказал Роган.

Комик высказал мнение, что у уходящей администрации США нет права принимать такие решения, как снятие запрета на удары западными дальнобойными ракетами по России. Роган подчеркнул, что «престарелый и непопулярный в народе президент Байден» во время передачи власти должен избегать любых действий, которые провоцируют эскалацию.

22 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Ранее Залужный заявил, что третья мировая война уже началась.