Захарова прокомментировала прекращение уголовных дел против Трампа

Американская судебная система проявляет «поразительную цикличность», демонстрируя свою необъективность раз в четыре года, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами», — прокомментировала дипломат.

Ее комментарий был приурочен к решению прекратить уголовные дела против Дональда Трампа, который вновь стал кандидатом в президенты США.

Сегодня стало известно, что министерство юстиции США завершило все федеральные разбирательства в отношении избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, который охарактеризовал данное решение как «значимую победу для верховенства закона».

На днях Трамп собрался уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита, который вел против него уголовные дела. По словам источников, Трамп планирует уволить всю команду, которая работала над двумя федеральными судебными преследованиями против него. Однако есть определенные правила, которые не дадут избранному президенту провести массовые увольнения. Поэтому корректировки в законах могут занять годы, отметили эксперты по праву.

Ранее сообщалось, что Байден посетит инаугурацию Трампа.