В Курской области в плен впервые взяли иностранного наемника

В Курской области российские военнослужащие впервые взяли в плен иностранного наемника, им оказался 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон. Видео его допроса опубликовал Telegram-канал «Тройка».

Пленный рассказал, что родился 24 мая 2002 года, служил в 22-м полку 252-й эскадрона связи Вооруженных сил Британии в звании рядового с 2019 по 2023 годы.

«После увольнения подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. Все потерял, терять было нечего. Решил податься в Вооруженные силы Украины, это была плохая идея», — сказал Андерсон.

Наемник отметил, что на территорию Украины ему удалось попасть через Польшу. Сначала мужчина прилетел из Лондона в Краков, а затем добрался до населенного пункта Медыка на украинско-польской границы. Подробности его захвата в плен пока не уточняются.

До этого сообщалось, что число наемников, которые едут на Украину, чтобы вступить в ряды местной армии, существенно сократилось.

Ранее воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.