Новая реальность в Арктике: Канада и Северная Европа создают коалицию против России и Китая Канада и Северная Европа создают коалицию для противодействия РФ и КНР в Арктике

Канада и страны Северной Европы работают над созданием коалиции для противодействия активности России и Китая в Арктическом регионе. Она должна стать площадкой для координации действий союзников в сфере обороны, разведки и киберугроз, рассказала глава МИД Канады Мелани Джоли.

Канада сотрудничает со странами Северной Европы с целью создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая исключит Россию и станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз. Переговоры по безопасности между северными союзниками необходимы, поскольку они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

«Долгое время Канада думала, что мы защищены своей географией. Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая сталкивается с Россией, и из-за изменения климата интерес к Арктике проявляют все больше стран, включая Китай. Нам нужно учитывать эту новую реальность», — сказала Джоли в интервью Bloomberg News.

Арктический совет — межправительственная организация, в которую входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В начале марта 2022 года в связи с СВО все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Посол России в Канаде Олег Степанов на прошлой неделе рассказал, что в рабочих группах Арктического совета сохраняется «ручеек общения» между Россией и Канадой, а сотрудничество по этой линии в целом «худо-бедно дышит».

Джоли встретилась на прошлых выходных со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Икалуите, столице северной территории Канады Нунавут. Они договорились изучить пути создания так называемого «диалога по безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны, сказала Джоли.

Она добавила, что в ходе этих обсуждений необходимо также сосредоточиться на иностранных инвестициях в Арктику и исследованиях «двойного назначения», проводимых противниками, которые преследуют как гражданские, так и стратегические цели.

Министр также разрабатывает арктическую внешнюю политику в сотрудничестве с общинами инуитов (этническая группа автохтонных народов Северной Америки, населяющая приблизительно одну треть площади северных территорий), которая будет направлена на противодействие российскому и китайскому влиянию.

close Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли Eduardo Munoz/Reuters

Обещание оживить переговоры по безопасности с союзниками на Севере «очень позитивное и очень старое», сказала Хизер Экснер-Пирот, эксперт по развитию и безопасности Арктики. Она отметила, что высокопоставленные китайские и российские чиновники уже давно встречаются для обсуждения арктической стратегии.

По словам Экснер-Пирот, США крайне обеспокоены неспособностью Канады защитить северный фланг и оказывают давление на Оттаву, чтобы она достигла цели НАТО по тратам 2% или более от ВВП на оборону. 23 из 32 членов достигли этого порога. Премьер Канады Джастин Трюдо обещал достичь этого показателя к 2032 году.

«Крайний Север, низкая напряженность»

Десять лет назад в странах — участницах НАТО не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

По его словам, «высокопоставленные канадцы» скептически реагировали на подобные сообщения. Они напоминали о принципе «Крайний Север, низкая напряженность», подразумевающем сотрудничество всех восьми арктических держав: Канады, Исландии, Дании, Швеции, Норвегии, России, Финляндии и США.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы».

Возможно. — заявил экс-главком НАТО в Европе. — Но это было задолго до вторжения Путина на Украину и его стремления использовать боевые ледоколы. Возможности России в Арктике больше не шутка».