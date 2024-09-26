НАТО хочет шпионить за действиями России в Арктике

Североатлантический альянс (НАТО) построит в одной из скандинавских стран центр по слежке за Россией в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Официально задача объекта — «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем», — сообщает агентство, ссылаясь на документы.

Отмечается, что наиболее вероятное место для размещения подобного центра — северо-восток Финляндии, который находится неподалеку от стратегически важного российского порта Мурманск. Тем не менее, для размещения подобного центра необходимо привлечение большого количества ресурсов, которыми обладают только Соединенные Штаты — которые могут испытывать трудности с транспортировкой ресурсов и личного состава в суровых условиях Крайнего Севера.

До этого Соединенным Штатам и НАТО предрекли проблемы в битве за Арктику.

Ранее в Кремле прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике.