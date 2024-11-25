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Депутат направил проект о штрафах за призывы к жестокому обращению с животными в кабмин РФ

Проект о штрафах за призывы к жестокому обращению с животными направили в кабмин

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Shutterstock/Kosobu

Законопроект о введении административных штрафов за  пропаганду жестокого обращения с  животными был направлен в правительство России. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и  защите окружающей среды Владимир  Бурматов.

Он подчеркнул, что проект был направлен в кабмин России на отзыв.

В конце октября Бурматов заявил, что разрешение усыплять бездомных животных никогда не примут на федеральном уровне.

Депутат отметил, что абсолютное большинство российских регионов решают проблемы с бездомными животными без применения таких радикальных мер. Они используют имеющиеся у них полномочия по строительству приютов, проведению отловов, стерилизации и вакцинации животных, ведению учета, в том числе чипированию.

30 октября директор ассоциации развития коневодства Оксана Жаворонкова рассказала, что закон о запрете на выступления животных в российских цирках, скорее всего, не примут.

Ранее россияне ответили, как они относятся к выступлениям животных в цирке.

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