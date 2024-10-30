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В России оценили шансы на принятие закона о запрете животных в цирках

Специалист Жаворонкова: в России не запретят выступления животных в цирках

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Росгосцирк

Закон о запрете на выступления животных в российских цирках, скорее всего, не примут. Об этом Pravda.Ru рассказала директор ассоциации развития коневодства Оксана Жаворонкова.

По ее словам, в противном случае цирк перестанет быть цирком. Эксперт подчеркнула, что вместо введения такого запрета стоит урегулировать вопросы взаимодействия и взаимоотношений с животными как в цирке, так и в жизни.

«Есть такая практика, где в первую очередь начинают с того, чтобы было благополучие, здоровье, психическое состояние животных, иначе, когда они контактируют с людьми, могут нанести травму», — сказала Жаворонкова.

Она добавила, что в стране важно создать надзорные и контрольные органы, которые будут следить за благополучием и безопасностью взаимоотношений с животными.

В середине октября первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов говорил, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках. Депутат отметил, что принятие подобного законопроекта может иметь серьезные последствия. По его словам, это связано с переполненностью реабилитационных центров для животных.

Ранее стало известно, что против животных в цирках чаще всего выступает молодежь.

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