Стало известно, сколько Канада потратила на помощь Украине

Правительство Канады с 2022 года выделило Украине около 19 млрд канадских долларов ($13,6 млрд). Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале, передает телеканал СTV.

По его словам, на военные нужды ушло около 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд).

Трюдо напомнил, что Канада также профинансировала обучение управлению украинских пилотов истребителями F-16, а также передала зенитный ракетный комплекс NASAMS.

До этого стало известно, что в течение следующего года Североатлантический альянс предоставит Украине на военные расходы как минимум €40 млрд. Такое решение было принято по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Эти средства названы «минимальным базовым финансированием» для обеспечения «устойчивого уровня помощи в сфере безопасности».

Ранее Блинкен раскрыл общую сумму помощи Украине со стороны США и союзников.