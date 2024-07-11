В следующем году НАТО выделит Украине как минимум $40 млрд на военные нужды

В течение следующего года НАТО предоставит Украине на военные нужды как минимум $40 млрд. Об этом говорится в декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне.

Указанные средства названы «минимальным базовым финансированием» для обеспечения «устойчивого уровня помощи в сфере безопасности».

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Аналогичное мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит, все члены альянса понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально.

Ранее премьер Эстонии понадеялась, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой.