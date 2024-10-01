Блинкен раскрыл общую сумму помощи Украине со стороны США и союзников

Общий объем помощи Соединенных Штатов и их союзников Украине с начала военного конфликта оценивается в $242 млрд. Об этом заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен в своей колонке в журнале Foreign Affairs, передает РИА Новости.

»США предоставили $94 млрд помощи Украине. Европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно $148 млрд», — написал он.

Блинкена отметил, что такой объем помощи Украине стал самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры. По его мнению, союзникам США нужно еще больше работать в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.

Блинкен утверждает, что ради ожиданий американцев и интересов безопасности Соединенных Штатов, американским союзникам и партнерам необходимо будет взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны.

До этого агентство Bloomberg писало, что западные страны в настоящее время пытаются найти повод, чтобы сократить финансовую помощь Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о финансовой помощи со стороны США.