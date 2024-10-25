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В Европе поблагодарили Россию за честные цены на газ

Вице-премьер Сербии Вулин: страна будет в тепле благодаря российскому газу

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Bernadett Szabo/Reuters

Сербия благодарна России за прозрачные и стабильные поставки газа по честной цене, заявил сербский вице-премьер Александар Вулин. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, объемы поставок энергоносителя на холодный сезон уже были увеличены, а цены согласованы.

«Так что мы будем в тепле. <...> Спасибо вам за это», — поблагодарил Вулин.

Рынок Сербии настолько мал для РФ, что мог бы рассматриваться как погрешность, однако Москва относится к этому вопросу иначе и предлагает Белграду лучшие условия, подчеркнул дипломат.

До этого сербский вице-премьер заявил, что страна останется для россиян безвизовой. По словам Вулина, Сербия для России является не просто дружественной страной, а братской. Белград не собирается менять свою политику, заверил он. Премьер также указал на то, что в страну переехало много россиян, чтобы вести бизнес вне западных санкций.

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества.

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