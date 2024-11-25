Администрация действующего президента США Джо Байдена перестала слышать голоса граждан страны, которые не хотят участвовать в военной авантюре Демократической партии. Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

По словам аналитика, граждане США должны найти способ сделать так, чтобы их мнение было услышано и администрация президента поняла, что так делать нельзя. Он добавил, что действующая политика ведется в «ущерб всем».

Риттер отметил, что Байден своими агрессивными действиями подталкивает мир и американское население к началу ядерного конфликта, который, по мнению политиков, должен произойти в ходе «ограниченного обмена ядерными ударами».

«Нет такого понятия, как небольшой обмен ядерными ударами, <...> нет такого понятия, как ограниченная ядерная война. Как только ядерное оружие будет выпущено <...> оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва», — заявил эксперт.

До этого доктор политических наук, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что у избранного американского лидера Дональда Трампа будет возможность сделать выбор между эскалацией и миром. По его словам, Трамп может либо поддерживать напряжение, созданное демократами, либо «резко выпустить пар».

Ранее в конгрессе заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.